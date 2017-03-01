Состоялось заседание Регионального Координационного Совета при акимате Астаны в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

28 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Регионального Координационного Совета при акимате г. Астаны по форсированному индустриальному развитию города Астаны в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

В работе приняли участие члены РКС акимата г. Астаны, маслихат г. Астаны, Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Национальный банк Республики Казахстан, а также представители АО «Банк Центр Кредит», АО «Народный банк Казахстана», АО «AsiaCreditBank», АО «Qazaq Banki», ДБ АО «Сбербанк России», АО «Евразийский банк», АО «Банк ВТБ».

На заседании был рассмотрен проект в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» ТОО «KM Family Company» - приобретение помещения под медицинский центр по франшизе клинико-диагностической лаборатории ОЛИМП в городе Астане, имеющий положительное решение банка по субсидированию процентной ставки кредита.

В рамках программы развития молодежного предпринимательства «Astana-ZhasStarT» был рассмотрен проект ИП «Жұман Нұртай» - приобретение и модернизация основных средств, пополнение оборотных средств, имеющего положительное решение банка по финансированию процентной ставки кредита.

В рамках программы регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Астане, был рассмотрен проект, имеющего положительное решение банка по финансированию процентной ставки кредита ИП «Буллер В.А.» для открытия супермаркета.

Повторно были рассмотрены пять проектов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: ИП «Языковой центр «Парасат» - приобретение коммерческой недвижимости для открытия языкового центра; ТОО «Capital Cinema» - открытие современного кинотеатра в ТРЦ «MEGA SilkWay» с целью изменения графика субсидирования; ТОО «А 579» - строительство гостиницы в г. Астана; ТОО «Академия ортопедии Астана» - по пролонгации срока субсидирования; ТОО «Асқар Мұнай ТРЭЙД» - пополнение оборотных средств с целью изменения условия субсидирования путем увеличения суммы кредитной линии с 256000000 до 500000000 тенге.

Также, были повторно рассмотрены два проекта в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: ТОО «SACompany Astana» - центр речевого развития по инновационным технологиям и гармонизации семейных отношений; ТОО «New Age Consulting» - оптимизация технологии повышения качества жизни и когнитивных способностей больных и инвалидов на основе магниторезонансной гипербарической оксигенации.

Яшкина Гульнара Бердыгуловна - Заместитель руководителя Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане.