Мухамедиулы пообещал скоро внести поправки по вопросу допинга в Парламент РК

«Мы ускоренно в ближайшее время будем вносить в Парламент изменения, касающиеся допинговой сферы», - указал глава ведомства.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК речь зашла о необходимости скорейшего законодательного установления ответственности за применение допинга спортсменами, тренерами и врачами, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В этом законе мы, к сожалению, не успели внести нормы о допинге. Но мы сейчас активно работаем, изучаем международный опыт, потому что вопрос очень непростой», -сказал А. Мухамедиулы в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта».





При этом глава ведомства добавил, что вопрос ответственности спортсменов и стренеров «очень важен».





«Степень ответственности - спортсмен в первую очередь несет ответственность, тренер, врачи и спортивные функционеры, которые должен координировать этот процесс. Мы ускоренно в ближайшее время будем вносить в Парламент изменения, касающиеся допинговой сферы», - пообещал он.





Важность этого вопроса подчеркнул в свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.





«Весь мир сегодня откровенно демонстрирует свое отношение к допинговым делам. Я думаю, что нам тоже нужно адекватно отреагировать в законодательном поле, особенно в отношении касающегося не только спортсменов, но и тех людей, которые вокруг этого спортсмена ходят - и тренеры, и медработники, и функционеры. Там все нужно четко прописать. Мы к этому готовы, давайте совместно начнем эту большую ответственную работу», - заключил Нигматулин.





Ксения Давыдова, Астана