Мажилис одобрил поправки по вопросам физической культуры и спорта

Соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное понятной», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, во-первых, эта система с учетом опыта ведущих спортивных держав, таких как Норвегия, Франция, Германия и других будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане.

«Это позволит выработать эффективную модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях. Во-вторых, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами госуправления и общественными объединениями, включая Национальный Олимпийский комитет (НОК)», - уточнил глава ведомства.

Согласно проекту закона местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта, центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры и спорта, а также контролем за исполнением бюджетных средств.

При этом Арыстанбек Мухамедиулы добавил, что усиливается роль НОК в части развития спорта высших достижений, поскольку именно он представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта в подготовке национальных сборных команд.

В то же время он подчеркнул, что основной целью законопроекта является совершенствование действующей системы финансирования физкультуры и спорта, повышение прозрачности и объективности системы финансирования. Финансирование спорта в регионах Казахстана в основном направлено на развитие игровых видов спорта. При этом основной приоритет составляют клубы по игровым видам спорта как футбол, хоккей, волейбол.

«На сегодняшний день действующий порядок распределения финансирования по видам спорта характеризуется низким уровнем эффективности и объективности. Неравномерно и несбалансированно распределены бюджетные средства, выделяемые на развитие спорта в и физкультуры на местах. Все еще не сформированы необходимые условия для комплексного развития спорта и физической культуры, ограничен доступ к развитой спортивной инфраструктуре, что в свою очередь снижает конкурентоспособность казахстанского спорта», - констатировал спикер.

Министр продолжил, что в целях обеспечения сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта проектом закона предусматривается введение системы ранжирования видов спорта. При определении бюджета учитываются критерии ранжирования видов спорта.

«К основным критериям определения показателей ранжирования отнесены: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная «традиционность» вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона», - указал глава ведомства.

Как он заключил, предлагаемые нормы будут способствовать поднятию статуса данной организации.

«В случае принятия законопроекта будет выработана собственная модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях видов спорта. Принятие законопроекта не повлечет негативных, правовых и социально-экономических последствий и не повлечет увеличения государственных расходов», - резюмировал глава ведомства.

Ксения Давыдова