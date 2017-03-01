Ждать ли казахстанцам ранней весны: синоптики рассказали о сюрпризах мартовской погоды

Начнется март с прохладной погоды, затем во второй декаде значительно потеплеет.

Казахстанские синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в марте. Согласно консультативного прогноза специалистов РГП "Казгидромет", средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2°С, лишь в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях – около нормы, передает Zakon.kz





Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы – на остальной территории республики.





Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.





Температурный фон составит:

на западе ночью 0…5 мороза, днем 0…8 тепла;

на севере и в центре ночью 7…15 мороза, на востоке страны ночью до 20 мороза, днем 0…5 мороза;

на юге страны при обострении фронтальных разделов пройдут осадки, в горных и предгорных районах местами сильные, с понижением температуры воздуха ночью до 3…13 мороза, днем до 2 мороза…3 тепла.





Затем с прохождением активного циклона с запада на восток ожидается неустойчивая погода: осадки преимущественно снег в северных регионах, в виде дождя и мокрого снега на остальной территории республики, усиление западного ветра, гололедица, туманы. В период 9-10 марта с вторжением очередного антициклона погода стабилизируется, но с понижением температуры на севере, востоке и в центре страны ночью до 10…20 мороза, на западе, юге и юго-востоке ночью до 3…13 мороза.





Согласно долгосрочному прогнозу в первой половине второй и третьей декады месяца с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха днем: в северной половине 5…13 тепла, в южной половине 13…23 тепла.





А во второй половине второй и третьей декады марта с вторжением холодных воздушных масс будет преобладать холодная с осадками погода.



