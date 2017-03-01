Ждать ли казахстанцам ранней весны: синоптики рассказали о сюрпризах мартовской погоды
1 марта 2017, 17:00
Начнется март с прохладной погоды, затем во второй декаде значительно потеплеет.
Казахстанские синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в марте. Согласно консультативного прогноза специалистов РГП "Казгидромет", средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2°С, лишь в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях – около нормы, передает Zakon.kz
Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы – на остальной территории республики.
Начнется первый весенний месяц с достаточно прохладной погоды, что будет обусловлено с вторжением холодного антициклона.
Температурный фон составит:
на западе ночью 0…5 мороза, днем 0…8 тепла;
на севере и в центре ночью 7…15 мороза, на востоке страны ночью до 20 мороза, днем 0…5 мороза;
на юге страны при обострении фронтальных разделов пройдут осадки, в горных и предгорных районах местами сильные, с понижением температуры воздуха ночью до 3…13 мороза, днем до 2 мороза…3 тепла.
Затем с прохождением активного циклона с запада на восток ожидается неустойчивая погода: осадки преимущественно снег в северных регионах, в виде дождя и мокрого снега на остальной территории республики, усиление западного ветра, гололедица, туманы. В период 9-10 марта с вторжением очередного антициклона погода стабилизируется, но с понижением температуры на севере, востоке и в центре страны ночью до 10…20 мороза, на западе, юге и юго-востоке ночью до 3…13 мороза.
Согласно долгосрочному прогнозу в первой половине второй и третьей декады месяца с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха днем: в северной половине 5…13 тепла, в южной половине 13…23 тепла.
А во второй половине второй и третьей декады марта с вторжением холодных воздушных масс будет преобладать холодная с осадками погода.
Фото: ptzgovorit.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846741-c487f01e1607795aed9b43b1522dd0a7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...