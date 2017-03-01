В Карагандинской области снижено количество дорожно-транспортных происшествий

1 марта т.г. первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Благодаря реализации комплекса организационных и практических мер в 2016 году стабилизирована обстановка на дорогах области - количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8,5% (с 871 до 797), лиц, погибших при ДТП - на 13,3% (со 173 до 150) и раненных - на 12,6% (с 1112 до 972).

На автодорогах республиканского значения по сравнению с предыдущим годом также отмечается снижение по количеству ДТП на 18,8% (с 239 до 194), по числу погибших на 45,9% (с 98 до 53) и по количеству травмированных людей на 18,0 % (с 394 до 323).

Такие положительные результаты во многом стали возможны благодаря приобретению 75 видеорегистраторов и 23 специализированных автомашин дорожно-патрульных служб в прошлом году за счет средств областного бюджета.

Как было отмечено в ходе совещания на материально-техническое оснащение ДВД области в 2017 году было выделено 2 млрд. 279 млн. тенге, что в 7 раз больше прошлого года.

По итогам даны поручения местной полицейской службе подготовть детальный анализ необходимых мероприятий (с указанием конкретных опасных мест, необходимого количества указателей, пешеходных переходов, установок светофоров и ограждений, камер видеофиксации и т.п.) по снижению и профилактике ДТП.