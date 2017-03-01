Каким будет новый законопроект по вопросам физической культуры и спорта

В настоящее время проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» рассматривается в Мажилисе Парламента РК.

В новом законопроекте предлагается новая модель финансирования спорта, то есть вводится понятие ранжирование видов спорта. Это позволит добиться прозрачного, стабильного и регулярного финансирования видов спорта как на республиканском, так и на местном уровнях, с учетом реальных достижений вида спорта, сообщает Zakon.kz





О новом законопроекте рассказала депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва - Майра Айсина.









- Считаю, что данный законопроект своевременен, поскольку разработан в соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта до 2025 года, утвержденной Указом Главы государства 6 января 2016 года, - говорит она. - Во-вторых, он очень важен, так как направлен на совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта.

Все мы знаем, что сегодня неравномерно и несбалансированно распределяются бюджетные средства, выделяемые на развитие спорта в и физической культуры на местах.

Несмотря на радужные отчеты местных уполномоченных органов о развитии физической культурой и спорта, мы видим, что доступ к развитой спортивной инфраструктуре ограничен не только для населения, но, прежде всего, для самих спортсменов, поскольку не хватает спортивных сооружений. Как говорится: «Сапожник - без сапог». Многие центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства и детско-юношеские школы-интернаты не имеют собственной базы для обучения и тренировок, недостаточно развита сеть детско-юношеских спортивных школ и школ-интернатов для одаренных в спорте детей, что сказывается на качестве подготовки спортивного резерва. Это, в свою очередь, снижает конкурентоспособность казахстанского спорта и интерес подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом.

Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для комплексного развития спорта и физической культуры, на местном уровне при распределении финансовых средств приоритет отдается, как правило, игровым видам спорта таким, как футбол, хоккей, волейбол. Это тоже, конечно, важно и нужно их развивать. Но нельзя увлекаться только ими, есть немало других видов массового спорта, к тому же перспективных для казахстанцев.

В этой связи представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта, которая будет прозрачной, объективной, а главное понятной для всех.

Во-первых, эта система с учетом опыта ведущих спортивных держав, таких как Норвегия, Франция, Германия и других, будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане.

Во-вторых, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами госуправления и общественными объединениями, включая Национальный Олимпийский комитет. Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта, центральный уполномоченный орган – стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры и спорта, а также контролем за исполнением бюджетных средств. При этом усиливается роль Национального Олимпийского комитета в части развития спорта высших достижений.





- На какой стадии рассмотрения он находится?

- В настоящее время над законопроектом работает рабочая группа в составе которой, кроме депутатов, видные представители общественных, неправительственных организаций, других партий, известные спортсмены и тренера.

Завтра законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении.





- Что предполагает новая модель финансирования, каким образом будут ранжироваться виды спорта?

- Предлагаемая модель финансирования, прежде всего, основана на системе ранжирования видов спорта, что позволит эффективно распределять бюджетные средства по видам спорта, гарантировать объективное и независимое распределение средств на республиканском и областном уровнях с учетом тех видов спорта, по которым наши спортсмены достигают хороших результатов.

Уполномоченный орган будет разрабатывать и утверждать перечень приоритетных видов спорта, правила их ранжирования. Поэтому при распределении бюджетных средств будут в основу браться критерии ранжирования видов спорта, к которым будут отнесены спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная традиционность вида спорта. Также одними из основных критериев ранжирования будут являться наличие кадрового потенциала и материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона.

И как я выше сказала, законодательно закрепляется получение государственного заказа Национальным Олимпийским комитетом в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов. Поскольку именно Национальный Олимпийский комитет представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта при подготовке национальных сборных команд. Кроме того, это соответствуют поручениям Главы государства по сокращению роли государства в тех областях, которыми могут заниматься общественные объединения или бизнес.





- Есть ли в проекте дополнения, связанные с уголовным или административным наказанием за применение запрещенных препаратов?

- Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений только в Бюджетный кодекс Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте».

Относительно дополнений, связанных с ужесточением мер наказания за применение запрещенных препаратов могу лишь заметить, что в настоящее время Министерством культуры и спорта ведется работа по изучению мировой практики по данному вопросу.





- При условии вступления в силу законопроекта, на ваш взгляд, когда он реально заработает в Казахстане?

- Закон войдет в силу после его подписания Президентом Республики Казахстан, в течение месяца после этого должны быть приняты все подзаконные нормативное правовые акты. Предполагаю, что новая модель финансирования реально заработает с начала 2018 года.

Изменения, предлагаемые внести в новый законопроект, поддерживает и ветеран отечественного спорта, олимпийский чемпион 1980 г. Жаксылык Ушкемпиров.





- Очень важно правильно расходовать средства. Правительство в достаточной мере финансирует спорт, поскольку это важная часть формирования здоровой нации. А это, в свою очередь, залог здорового будущего, - сказал он. - Я считаю, что нельзя обделять одни виды спорта, ставя приоритеты на другие. Например, если бюджет одной области на спорт будет 5 миллиардов тенге, то часто встречаются случаи, когда 3 миллиарда из них направляются на футбол. Это неправильно. При распределении средств нужно учитывать и другие виды спорта, смотреть, какие виды развиты в этом регионе и поднимать те виды спорта, которые нуждаются в этом.

Именно поэтому стоит обратить внимание на правильное распределение финансирования, что будет учтено в новом законе. Считаю, что принимаемые изменения положительно повлияют на завтрашнее развитие казахстанского спорта.





Диляра Азанбекова



