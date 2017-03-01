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Techrules опубликовал фотографии своей первой модели электрического суперкара

1 марта 2017, 17:04

В год предполагается собирать не более 25 штук.


Китайский стартап Techrules опубликовал фотографии своей первой модели – электрического суперкара с подзарядкой от микротурбины. На снимках автомобиль показан в маскировке, так что мы не можем в полной мере оценить дизайн работы Джорджетто Джуджаро и его сына Фабрицио, но главная интрига все же раскрылась – стало понятно, как водитель попадает внутрь.

Суперкар Techrules получил откидной верх в стиле истребителя. Поскольку первой будет выпущена трековая модификация, на фото мы видим только расположенное по центру место для пилота. В гражданском варианте, который выйдет позднее, появятся места для двух задних пассажиров, причем, судя по предыдущим тизерам, они будут представлять собой нечто вроде индивидуальных капсул.

Силовая установка пилотного проекта Techrules называется Turbine-Recharging Electric Vehicle. Это гибрид с шестью электромоторами и литий-марганец-оксидным аккумулятором, подзаряжаемым от микротурбогенератора. В гоночном варианте (AT96) турбина работает на авиационном керосине, бензине или солярке, а в дорожном (GT96) – на природном и биогазе. Совокупная отдача системы составляет 1044 л.с. (768 киловатт).

Шасси для супергибрида создала итальянская фирма L.M. Gianetti, она же будет выпускать машины на продажу. В год предполагается собирать не более 25 штук.

Текст: Александр Орехов
Фото: Techrules

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