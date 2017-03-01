Британский студент предложил покупателям пеналы из мертвых грызунов

Выручка от продаж, по словам дизайнера, идет на оплату обучения в Плимутском университете.

Студент-дизайнер из Великобритании Джек Девани начал продавать канцтовары и галантерею, сделанную из мертвых животных , передает , передает Лента.ру со ссылкой на STV News.





Издание сообщает, что изделия 22-летнего Девани приобретают не только его соотечественники, но и жители других стран, в том числе США и Норвегии. Выручка от продаж, по словам дизайнера, идет на оплату обучения в Плимутском университете.



Публикация от jack devaney (@the_world_around_ewe_designs) Фев 13 2017 в 2:55 PST





Девани рассказал, что получил навыки разделки животных, подрабатывая в мясной лавке. Он добавил, что не убивает зверей сам. Сырьем для первых экспериментов стали замороженные мыши и крысы, которых продают в зоомагазинах в качестве корма для хищных домашних животных. Позже он стал использовать также белок и кротов — их он покупает у служб по борьбе с вредителями. Последний заказ из семи тушек обошелся в 25 фунтов (около 1,8 тысячи рублей).





Отношение пользователей сети к пеналам и кошелькам из грызунов разнится. Некоторые находят их ироничными, но сам Делани заявляет, что это просто дурачество.



