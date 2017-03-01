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Британский студент предложил покупателям пеналы из мертвых грызунов

1 марта 2017, 17:07

Выручка от продаж, по словам дизайнера, идет на оплату обучения в Плимутском университете.


Студент-дизайнер из Великобритании Джек Девани начал продавать канцтовары и галантерею, сделанную из мертвых животных, передает Лента.ру со ссылкой на STV News.

Издание сообщает, что изделия 22-летнего Девани приобретают не только его соотечественники, но и жители других стран, в том числе США и Норвегии. Выручка от продаж, по словам дизайнера, идет на оплату обучения в Плимутском университете.

Девани рассказал, что получил навыки разделки животных, подрабатывая в мясной лавке. Он добавил, что не убивает зверей сам. Сырьем для первых экспериментов стали замороженные мыши и крысы, которых продают в зоомагазинах в качестве корма для хищных домашних животных. Позже он стал использовать также белок и кротов — их он покупает у служб по борьбе с вредителями. Последний заказ из семи тушек обошелся в 25 фунтов (около 1,8 тысячи рублей).

Отношение пользователей сети к пеналам и кошелькам из грызунов разнится. Некоторые находят их ироничными, но сам Делани заявляет, что это просто дурачество.

Фото: Jack Devaney / Imgur

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