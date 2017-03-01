Депутат потребовал навести порядок в ЖССБ

«Родственники руководителя государственного жилищного банка, за шикарные квартиры в центре столицы платят - вы не поверите! - всего 20 тысяч тенге в месяц», - сообщил Е. Барлыбаев.

Депутат Мажилиса обратился к премьеру с просьбой навести порядок в деятельности Жилстройсбербанка, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Многие рядовые казахстанцы разрываются на двух-трех работах, отказывают себе и детям в самом необходимом, чтобы не лишиться единственного жилья. Они оплачивают ежемесячные платежи в сотни тысяч, и им еще отказывают в рефинансировании по старому курсу тенге. А родственники руководителя государственного жилищного банка, за шикарные квартиры в центре столицы платят - вы не поверите! - всего 20 тысяч тенге в месяц. Покажите нам, где и когда такие шикарные условия предоставлялись рядовому казахстанцу?», - сказал он в депутатском запросе к премьер-министру.





«Если даже такое положение, как уверяют в самом банке, и законно - то оно как минимум некорректно и даже аморально по отношению к обществу. Здесь однозначно присутствует конфликт интересов. Программы Жилстройсбербанка создавались Президентом для поддержки простых людей. А бюрократические ухищрения в нормативных документах, позволяющие манипулировать ими - можно и должно пресекать», - добавил парламентарий.





Е. Барлыбаев указал, что партия «Ак жол» всегда выступает за поддержку бизнеса, включая банковский сектор.





«Но мы призываем разделять частный бизнес и коммерцию за госсчет, как говорилось в популярном фильме «Кавказская пленница»: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной». Вопрос здесь даже не в деньгах, а в доверии граждан к важным госпрограммам, которое может оказаться подорванным из-за личных аппетитов исполнителей. В связи с этим фракция «Ак жол» в очередной раз обращается к Правительству с предложением навести порядок в деятельности Жилстройсбербанка», - подчеркнул депутат.





При этом он пояснил, что его возмущение вызвала публикация в одном из казахстанских СМИ, в которой рассказывалось о том, как семья заместителя председателя правления «Жилстройсбербанка» получила сразу три льготные квартиры.





«Так, семья заместителя председателя банка получила льготные многомиллионные кредиты на приобретение 3-х квартир несмотря на уже разгоревшийся к тому времени скандал и поручения Главы государства прекратить эту вакханалию. Для сравнения: по данным СМИ, в тот период ставки по ипотеке в коммерческих банках доходили до 20%, а семье зампреда Жилстройсбербанка выдали под 4 %», - сообщил Е. Барлыбаев.





«И при этом, ни в самом банке, ни в холдинге «Байтерек» не считают это нарушением. Напомню, что депутатская фракция «Ак жол» в 2013 году дважды направляла запросы Правительству по поводу аналогичных действий тогдашнего руководства этого же самого государственного банка, созданного вообще-то для оказания помощи нуждающимся, подчеркиваю - нуждающимся гражданам! - в приобретении жилья», - добавил он.





Мажилисмен уточнил, что тогда на оба запроса госорганы тоже отвечали, будто действия руководителей банка, закупавших на льготных условиях элитные квартиры себе и своим родственникам - «совершенно законны».





«Этот цинизм продолжался до тех пор, пока 11 октября того же года не вмешался Глава государства и не потребовал сменить руководство банка и вернуть приобретённые ими самими и их родственниками квартиры государству. Стоит ли говорить, что несмотря на все предыдущие заверения о «законности», при рассмотрении дел в суде правота депутатов полностью подтвердилась, а деятельность Жилстройсбербанка вернулась к тому, для чего он и создавался: к содействию рядовым гражданам. Но как выяснилось, эти перемены коснулись далеко не всех», - констатировал депутат.





Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта parlam.kz



