Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции

В ходе заседания Рабочей группы Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Твиттер Акорды.

Сегодня Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков доложил главе государства о предложениях, которые внесли граждане РК по конституционной реформе.

Значительное число обращений поступило по поправкам в 26 статью Конституции.

«По этому вопросу была открытая дискуссия, мнения были разными - часть граждан положительно оценивает данные нормы, либо предлагает свою редакцию. Однако многие просят не вносить изменения в 26 статью»- сообщил Джаксыбеков.

24 января Президент Казахстана принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В ее состав, напомним, входят 12 человек, а возглавил группу руководитель Администрации Президента РК. О том, что настало время рассмотреть перераспределение полномочий ветвей власти, Нурсултан Назарбаев заявил 15 декабря 2016 года.

В рамках конституционной реформы в 26 статье Основного закона, касающегося частной собственности, предлагалось заменить формулировку о ее гарантии гражданам Казахстана на слово «каждому». Эта поправка вызвала споры в обществе, в частности, общественные деятели и политики предполагали, что данной нормой смогут воспользоваться иностранцы для покупки казахстанской земли.