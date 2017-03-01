Путин признал неэффективность российской антидопинговой системы

Президент отметил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».

Президент России Владимир Путин признал, что существующая в стране антидопинговая система не сработала и призвал прислушаться к результатам работы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена . Слова главы государства в среду, 1 марта, приводит . Слова главы государства в среду, 1 марта, приводит ТАСС





«Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — заявил Путин.





Президент отметил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».





24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем говорится, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена. По мнению МОК, причина в том, что пробы многих спортсменов нельзя повторно проверить.





Доклад Макларена состоит из двух частей. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.





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