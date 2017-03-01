В Астане появятся выделенные полосы на 24 улицах

Столицу РК в 2017 году продолжат превращать в город для пешеходов и общественного транспорта. Одним из этапов плана станет обустройство более чем 60 километров специальных автобусных полос.

Ранее столичные власти уже заявляли о своём намерении разметить спецполосы на 24 городских улицах, сообщает kolesa.kz





Согласно Программе по развитию транспортного комплекса г. Астаны, в этом году выделенки должны появиться по следующим адресам:





4-й этап программы





пр. Женис (от ул. Конституции до ул. Кенесары — 3.1 км)

пр. Республики (от пр. Абая до ул. Бараева — 1.5 км)

пр. Тауелсиздик (от ул. Пушкина до пр. Б. Момышулы — 3.2 км)

пр. Кабанбай батыра (от ш. Коргалжын до кольц. развязки — 8.6 км)

пр. Абылай хана (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Пушкина — 4.6 км)

ул. Ш. Кудайбердыулы (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Пушкина — 4.3 км)

ул. Сарайшык (от пр. Кабанбай батыра до пр. Б. Момышулы — 3.1 км)

ул. Байтурсынова (от пр. Б. Момышулы до нового ж.-д. вокзала — 5.3 км)

ул. Нажимеденова (от ул. Калдаякова до нового ж.-д. вокзала — 5.3 км)

ул. Сыганак (от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран — 1.5 км)





5-й этап





пр. Сарыарка (от ул. С. Сейфуллина до моста — 1.2 км)

пр. Туран (от моста до ул. Достык — 3.1 км)

ул. Ш. Косшыгулулы (от ул. 2-я Алматинская до ул. Орал — 0.8 км)

пр. Мангилик ел (от развязки до ул.Керей и Жанибек хандар — 2 км)

ул. А. Пушкина (от АЗС «А-Мади» до ул.Жетиген (в направлении ТЭЦ-2) — 0.3 км)

ул. К. Сатпаева (от пр. Б. Момышулы до ул. А. Петрова — 1 км)





6-й этап





ул. Бейбитшилик (от ул. Есенберлина до ул. Сейфуллина — 2 км)

ул. Гёте (от Сапаржая до пр. Республики — 0.7 км)

ул. Акжол (от ул. Пушкина до шоссе Алаш — 2.4 км)

пр. Жумабаева (от ул. Кажымукана до пр. Кошкарбаева — 3.3 км)

пр. Кошкарбаева (от пр. Тауелсыздык до ул. Тулебаева — 3.9 км)

ул. Кунаева (от пр. Мангилик ел до пр. Туран — 2.3 км)

ул. Достык (от пр. Мангилик ел до пр. Туран — 2.3 км)

ул. Конституции (от ул. Байсеитовой до пр. Женис — 1.1 км)





От запланированного внедрения одностороннего движения на улицах Кудайбердыулы и Абылай хана, в связи с настойчивыми просьбами астанчан, решили отказаться. Тем не менее практически весь центр города в этом году будет расчерчен выделенными полосами, облегчающими жизнь общественному транспорту, но значительно усложняющими свободу передвижения обычным авто.