В Астане появятся выделенные полосы на 24 улицах
1 марта 2017, 17:21
Столицу РК в 2017 году продолжат превращать в город для пешеходов и общественного транспорта. Одним из этапов плана станет обустройство более чем 60 километров специальных автобусных полос.
Ранее столичные власти уже заявляли о своём намерении разметить спецполосы на 24 городских улицах, сообщает kolesa.kz.
Согласно Программе по развитию транспортного комплекса г. Астаны, в этом году выделенки должны появиться по следующим адресам:
4-й этап программы
пр. Женис (от ул. Конституции до ул. Кенесары — 3.1 км)
пр. Республики (от пр. Абая до ул. Бараева — 1.5 км)
пр. Тауелсиздик (от ул. Пушкина до пр. Б. Момышулы — 3.2 км)
пр. Кабанбай батыра (от ш. Коргалжын до кольц. развязки — 8.6 км)
пр. Абылай хана (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Пушкина — 4.6 км)
ул. Ш. Кудайбердыулы (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Пушкина — 4.3 км)
ул. Сарайшык (от пр. Кабанбай батыра до пр. Б. Момышулы — 3.1 км)
ул. Байтурсынова (от пр. Б. Момышулы до нового ж.-д. вокзала — 5.3 км)
ул. Нажимеденова (от ул. Калдаякова до нового ж.-д. вокзала — 5.3 км)
ул. Сыганак (от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран — 1.5 км)
5-й этап
пр. Сарыарка (от ул. С. Сейфуллина до моста — 1.2 км)
пр. Туран (от моста до ул. Достык — 3.1 км)
ул. Ш. Косшыгулулы (от ул. 2-я Алматинская до ул. Орал — 0.8 км)
пр. Мангилик ел (от развязки до ул.Керей и Жанибек хандар — 2 км)
ул. А. Пушкина (от АЗС «А-Мади» до ул.Жетиген (в направлении ТЭЦ-2) — 0.3 км)
ул. К. Сатпаева (от пр. Б. Момышулы до ул. А. Петрова — 1 км)
6-й этап
ул. Бейбитшилик (от ул. Есенберлина до ул. Сейфуллина — 2 км)
ул. Гёте (от Сапаржая до пр. Республики — 0.7 км)
ул. Акжол (от ул. Пушкина до шоссе Алаш — 2.4 км)
пр. Жумабаева (от ул. Кажымукана до пр. Кошкарбаева — 3.3 км)
пр. Кошкарбаева (от пр. Тауелсыздык до ул. Тулебаева — 3.9 км)
ул. Кунаева (от пр. Мангилик ел до пр. Туран — 2.3 км)
ул. Достык (от пр. Мангилик ел до пр. Туран — 2.3 км)
ул. Конституции (от ул. Байсеитовой до пр. Женис — 1.1 км)
От запланированного внедрения одностороннего движения на улицах Кудайбердыулы и Абылай хана, в связи с настойчивыми просьбами астанчан, решили отказаться. Тем не менее практически весь центр города в этом году будет расчерчен выделенными полосами, облегчающими жизнь общественному транспорту, но значительно усложняющими свободу передвижения обычным авто.
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