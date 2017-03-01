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Новости за сегодня

Трое осужденных в Китае граждан Казахстана будут экстрадированы на Родину

 

В ходе сегодняшней встречи Посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева с заместителем министра юстиции КНР Лю Чжицяном достигнута договоренность о передаче на Родину в ближайшее время трех граждан Казахстана, осужденных на территории Китая. Вопрос о передаче еще троих казахстанских граждан будет рассмотрен китайской стороной в ближайшее время, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере юстиции и вопросы реализации двусторонних соглашений между Казахстаном и Китаем в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам и экстрадицию осужденных лиц. В ходе беседы была также отмечена необходимость юридического сопровождения строительства «Экономического пояса Шелкового пути».

Лю Чжицян констатировал высокий уровень взаимодействия и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и высокую степень взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также успешный визит Министра юстиции КНР в Казахстан в октябре 2016 г. для участия в 4-м заседании Совещания министров юстиции ШОС.

Ш. Нурышев передал поздравление недавно назначенному Министру юстиции КНР Чжан Цзюню и поблагодарил китайскую сторону за оказанное содействие в вопросе передачи осужденных казахстанских граждан для дальнейшего отбывания наказания на Родине. Казахстанский дипломат также выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с Министерством юстиции КНР по всему спектру правовых вопросов между двумя странами.

Напомним, что с сентября 2015 г. в соответствии с Договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц (подписан 22 февраля 2011 г., г. Пекин) китайской стороной было передано 11 граждан РК, отбывающих наказание на территории КНР различные сроки наказания. Еще 12 граждан Казахстана в данный момент отбывают наказание на территории Китая.

 

1 марта 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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