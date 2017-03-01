Кахабер Цхададзе: Возможно, скоро у нас будут усиления по некоторым позициям

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе во время встречи с журналистами и ветеранами клуба рассказал о своих ожиданиях от старта нового сезона и целях народной команды в 2017 году, пишет sports.kz





— Команда готова сражаться, бороться в каждой игре по максимуму, — сразу же заверил главный тренер «Кайрата».





— Наша юношеская сборная отлично выступила на Мемориале Гранаткина-2017. Ярко себя проявили там такие молодые игроки, как Айдос Орал и Еркебулан Сейдахмет. Обратил ли ваш тренерский штаб внимание на этих футболистов, учитывая, что в них виден потенциал для роста?

— Мы просматривали как молодых, так и опытных игроков. Вы сами могли видеть, что на сборе с нами тренировалось немало молодых перспективных ребят. Что касается юных футболистов, очень важно, чтобы они прошли этот этап в их карьере, процесс становления. Прежде всего, это связано с тем, что физически они могут быть не готовы к тем нагрузкам, которые мы предлагаем в первой команде. Мы должны, прежде всего, думать об их здоровье. Именно для этого у нас есть селекционная группа, тренеры, которые работают в этом направлении. Когда они дают нам свои рекомендации... Не то, что — вот, эти ребята талантливы. Мы не спорим, что у них есть таланты, шансы играть в первой команде, но если они физиологически не готовы тренироваться с основной командой, то мы можем их просто погубить. Когда придет время — они получат свой шанс.





— Ищет ли «Кайрат» второго нападающего, учитывая, что в последнее время Жерар Гоу подвержен травмам?

— Скажу вам, что мы перестроили схему и выдвинули вперед Турысбека — он здорово себя показал на сборах, где мы его пробовали на позиции центрального нападающего. Наше видение было правильным. Бауыржан отлично отыграл игру с московским «Динамо». Руководство «Кайрата» очень тщательно относится к этому вопросу. Понимаете, «Кайрат» — большой клуб, и каждый трансфер президент очень серьезно обсуждает, чтобы это было конкретное усиление. В этом направлении идет работа, и думаю, что, возможно, скоро у нас будут усиления по некоторым позициям.





— Почему «Кайрат» решил расстаться с защитником Бруно Соаресом?

— Разрыв крестообразных связок — очень тяжелая травма. Я сам это пережил. Трудно после такого восстановиться. К сожалению, так вышло, что в прошлом сезоне Бруно получил такое тяжелое повреждение. Мы очень многое сделали для него. Верили в него до конца. И эти восемь месяцев, когда проходило лечение, игроку были созданы все условия, чтобы он как можно быстрее восстановился.

Естественно, мы рассчитывали на него в новом сезоне. Бруно, как и многим другим игрокам, были даны индивидуальные задания на время отпусков, и особенно ему нужно было много работать. Я не понаслышке знаю, что после такой травмы нужно усиленно работать без остановок, чтобы вернуть себе прежние кондиции. К сожалению, у Бруно это не получилось. Не знаю, по каким причинам, но эту работу он не сделал. И когда Бруно приехал на сборы, то не был в состояние перенести нагрузки, которые мы требовали от футболистов. Мы готовились конкретно к чемпионату, и ему понадобилось бы еще несколько месяцев, чтобы восстановиться. Мы предложили ему такой вариант — тренироваться с основной командой, а играть в Первой лиге. И это — до лета, потому что мы понимали, что раньше восстановиться у него не получится. Но у Бруно свои амбиции, и их можно понять, учитывая, в каких клубах он играл в прошлом. К сожалению, он не согласился. Еще раз скажу: играть в первой команде «Кайрата» он просто не смог бы. Думаю, что клуб сделал ему хорошее предложение, но это личное решение футболиста, и мы должны его уважать. Мы желаем игроку, прежде всего, здоровья и удачи в дальнейшей карьере.





— Известно, что в числе потенциальных новичков «Кайрата» значился украинский защитник Андрей Мищенко. Почему не договорились с этим футболистом?

— Мы, действительно, просматривали Андрея Мищенко. Но на данный момент его позиция у нас закрыта. У нас есть три центральных защитника довольно хорошего уровня. Так что — он был у нас на просмотре, но так как Андрей Мищенко приехал к нам травмированным, в первой же контрольной игре он получил повреждение. Жаль, что так вышло. Надеемся, что ему удастся быстро вылечиться и найти новую команду.





Ануар Абдрахманов



