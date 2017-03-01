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Власти сообщили о погибшем и 35 раненых в результате взрыва в Кабуле

1 марта 2017, 17:47

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за произошедшее.


По меньшей мере один человек погиб, 35 пострадали в результате первого взрыва, устроенного смертником рядом управлением полиции одного из округов Кабула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo.

"Представитель министерства здравоохранения Афганистана сообщил, что на данный момент в результате взрыва в шестом округе полиции были доставлены в больницу 35 человек", — написал телеканал в Twitter.

Ранее сообщалось, что смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции. Также сообщалось, что в этом районе раздался второй взрыв и шли столкновения между нападавшими и силовиками.

Чуть позже СМИ сообщили об еще одном взрыве, прогремевшем в другом районе столицы Афганистана, тогда сообщалось о трех пострадавших. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за произошедшее.

Фото: AP Photo/ Rahmat Gul

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