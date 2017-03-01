Власти сообщили о погибшем и 35 раненых в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере один человек погиб, 35 пострадали в результате первого взрыва, устроенного смертником рядом управлением полиции одного из округов Кабула , передает , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo.





"Представитель министерства здравоохранения Афганистана сообщил, что на данный момент в результате взрыва в шестом округе полиции были доставлены в больницу 35 человек", — написал телеканал в Twitter.





#KABUL - Public Health Ministry says 35 wounded in attack on PD6 Police HQ. pic.twitter.com/hfOyrCmnG0 — TOLOnews (@TOLOnews) 1 марта 2017 г.

Ранее сообщалось, что смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции. Также сообщалось, что в этом районе раздался второй взрыв и шли столкновения между нападавшими и силовиками.





Чуть позже СМИ сообщили об еще одном взрыве, прогремевшем в другом районе столицы Афганистана, тогда сообщалось о трех пострадавших. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за произошедшее.



