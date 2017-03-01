В Актюбинской области День благодарности отпраздновали представители 90 наций

В настоящее время на территории региона проживают представители около 90 наций и народностей.

В Актобе в здании Ассамблеи народа Казахстана с участием акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню благодарности, передает пресс-служба акима области.





Активное участие в нем приняли граждане ближнего и дальнего зарубежья, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений, студенческая молодежь и др.









В настоящее время на территории региона проживают представители около 90 наций и народностей. В День благодарности представители разных этносов могли сказать спасибо друг другу и гостеприимной земле, ставшей их общим домом. Признательность от имени всех этнокультурных объединений области выразил председатель ЭКО азербайджанцев Шахбаз Джамалов.





- Хочу поблагодарить нашего Президента Нурсултана Назарбаева и руководство области за то, что создаются все условия и возможности для развития языка, культуры, традиции наших диаспор. Я благодарю и преклоняюсь перед своим народом и родной землей. Пусть в нашей стране всегда царят единство, мир и согласие, - обратился к присутствующим Шахбаз Джамалов.









Отметим, что в этот день также дан старт декаде мероприятий, посвященных Дню благодарности. Будут организованы спортивные мероприятия, конкурсы, праздничные концерты и встречи, а также благотворительные акции и др. Так, сегодня, при поддержке акимата области, волонтерская организация «Клуб добряков Актобе» организовала благотворительный обед, на который были приглашены постояльцы Дома матери, Дома инвалидов и престарелых, воспитанники Дома ребенка и дети с ограниченными возможностями. Всего около 200 человек. Приветствовать их и выразить поддержку волонтерскому движению на место прибыл глава региона Бердыбек Сапарбаев.









- Радует, что в волонтерских движениях участвует молодежь. Это воспитывает дух патриотизма, любви к родине и народу. Президент нашей страны всегда говорит о том, как важно оказание поддержки и помощи друг другу. Помощь – это не обязательно деньги, иногда важно просто уделить чуть больше внимания окружающим, - отметил Бердыбек Сапарбаев, призвав всех актюбинцев, в том числе предпринимателей, проявлять активную гражданскую позицию и личную инициативу в вопросе всесторонней поддержки нуждающихся, детей-инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.









Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



