В Казахстане будут избраны 58 депутатов разного уровня

Центральной избирательной комиссии РК состоялся брифинг об итогах выдвижения и ходе регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших. В ходе брифинга Секретарь ЦИК РК Б.Мельдешов рассказал о завершении этапа выдвижения кандидатов на выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 26 марта 2017 года в 58 избирательных округах республики. Будут избраны 13 депутатов областных, 9 - городских, 36 - районных маслихатов, сообщает Zakon.kz

Всего в ходе избирательной кампании был выдвинут 201 кандидат, 63 из них - политическими партиями, 138 - путем самовыдвижения. В числе выдвинутых кандидатов 154 (76,6 %) - мужчин и 47 (23,4 %) - женщин.

Членами политических партий Республики Казахстан являются 65 кандидатов, 70 - беспартийные, 66 - не указали свою партийную принадлежность.

Среди выдвинутых кандидатов представители 6 национальностей.

Средний возраст кандидатов - 41 год. 156 кандидатов (77,6%) имеют высшее образование, 34 (16,9%) - среднее специальное и 11 (5,5%) - среднее.

54,2% - работники государственных учреждений, организаций и предприятий; 35,3% - работники коммерческих структур; 4,5% - работники политических партий и НПО; 3,5% - временно не работающие; 1,5% - не указали место работы; 1% - пенсионеры.

В настоящее время продолжается регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших. В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областях она завершится сегодня, 1 марта, а в городе Астане - 10 марта.

По состоянию на 1 марта 2017 года, окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 184 кандидата.

После завершения срока регистрации все зарегистрированные кандидаты приступят к предвыборной агитации, которая продлится до 24 часов 24 марта.

С 11 марта избиратели округов, в которых проводятся выборы, в помещениях участковых избирательных комиссий смогут ознакомиться со списками избирателей, проверить в них сведения о себе и внести корректировку в случае обнаружения допущенных в них неточностей.

В завершении брифинга Б.Мельдешов отметил, что избирательная кампания обеспечена необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами и проходит в соответствии с нормами выборного законодательства.