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Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК

1 марта 2017, 17:56

Совместное заседание пройдет 3 марта в Астане.


Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматуллин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Фото: parlam.kz.


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