Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК
1 марта 2017, 17:56
Совместное заседание пройдет 3 марта в Астане.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Фото: parlam.kz.
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