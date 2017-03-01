КНДР отвергла причастность к гибели брата Ким Чен Ына в Малайзии

КНДР официально отвергла какую-либо причастность к гибели в Куала-Лумпуре, предположительно, Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына и обвинила США и Южную Корею в заговоре против Пхеньяна, следует из опубликованного в среду комментария Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщает сообщает РИА Новости





Северокорейское агентство не подтвердило, что речь идет именно о Ким Чен Наме, поскольку у него был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль. Именно этим именем в комментарии и называют человека, который 13 февраля скончался после нападения на него в аэропорту Куала-Лумпура двух женщин, которые, по данным полиции, обмазали его лицо отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX. В Южной Корее первыми сообщили об этом инциденте и обвинили КНДР в убийстве именно Ким Чен Нама.





"США и марионеточные власти, без всякого основания придираясь к нашей республике, настойчиво развертывают истеричную шумиху интриг против КНДР", — утверждает ЦТАК. Как заявляет агентство, окончательная цель США состоит в том, чтобы "создать чувство международного отторжения, кольцо окружения и давления на КНДР, чтобы во что бы то ни стало развязать ядерную войну" против северокорейского государства. ЦТАК проводит параллель с попытками США найти оружие массового уничтожения в Ираке перед вторжением в эту страну для свержения режима Саддама Хусейна.





"Опасность и серьезность этого вопроса заключаются в том, что версия США и южнокорейских властей об "использовании химического оружия" (КНДР) имеет совершенно точную связь с версией "оружия массового уничтожения в Ираке", которую выдвигали США в 90-х годах прошлого века", — обращает внимание ЦТАК. "Если США и южнокорейские власти неразумно продолжат прибегать к проискам политического заговора в целях уничтожения нашего строя, мы будем вынуждены принять самые сильные меры самообороны в защиту суверенитета и достоинства страны", — подчеркивает агентство.





Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се, выступая накануне на конференции по разоружению в Женеве, обвинил КНДР в использовании химического оружия для убийства Ким Чен Нама и призвал лишить эту страну права быть членом ООН. Вместе с тем причастность КНДР к смерти человека с паспортом Ким Чхоль в Малайзии пока не доказана. По поводу проводимого Малайзией расследования ЦТАК отмечает, что если бы арестованной женщине даже заранее ввели антидот против VX — атропина, использование этого вещества даже в перчатках было бы опасным, а полицейские и врачи, которые контактировали с погибшим, также были бы отравлены.





Вместе с тем несколько дней назад власти Малайзии проверили аэропорт и не выявили наличия в нем опасных веществ. Полиция утверждала, что нападавшие действовали без перчаток. ЦТАК отмечает, что согласно нормам международной организации по запрещению химического оружия, окончательный вывод по поводу отравляющего вещества может быть сделан, только если совпали результаты анализа не менее чем из двух лабораторий.





Иван Захарченко.



