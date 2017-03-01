Д.Акишев рассказал о факторах, влияющих на формирование курса тенге
1 марта 2017, 18:25
Курс тенге ежедневно изменяется в зависимости от множества факторов и постоянно находит равновесие между спросом и предложением иностранной валюты, - отметил глава Нацбанка.
Режим плавающего обменного курса тенге полностью исключает вероятность и возможность одномоментного и значительного изменения обменного курса, т.е. девальвации. Об этом заявил сегодня Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге для информационных агентств в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
По его словам, "курс тенге ежедневно изменяется в зависимости от множества факторов и, соответственно, постоянно находит равновесие между спросом и предложением иностранной валюты". Тем самым, как отметил Д.Акишев, предотвращается накопление дисбалансов и необходимость резкой корректировки обменного курса тенге в будущем.
"Важно понимать, что мы живем в условиях режима свободного плавания чуть более одного года. Национальный Банк понимает, какие именно фундаментальные факторы и каким образом оказывают влияние на обменный курс и его динамику. Однако курсообразование в отдельные периоды подвержено влиянию других факторов", - сказал Д. Акишев.
Он добавил, что на рынке наличной иностранной валюты продолжает наблюдаться тенденция постепенного снижения объемов покупки иностранной валюты населением.
"По итогам января объем нетто-покупки населением наличных долларов США составил 202 млн. долларов США, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, а по сравнению с январем 2016 года на 5%", - проинформировал участников брифинга глава Нацбанка.
Фото: kursiv.kz.
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