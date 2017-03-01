Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%
1 марта 2017, 18:33
Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий.
Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.
Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Он привел результатыоценки инфляционных ожиданий населения.Так, по его словам,количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.
"Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года", - сказал Д. Акишев.
Фото: 7news.kz.
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