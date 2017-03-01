Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%

Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.





Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Он привел результатыоценки инфляционных ожиданий населения.Так, по его словам,количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.





"Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года", - сказал Д. Акишев.



