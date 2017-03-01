Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%

1 марта 2017, 18:33

Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий.


Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Он привел результатыоценки инфляционных ожиданий населения.Так, по его словам,количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.

"Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года", - сказал Д. Акишев.

Фото: 7news.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...