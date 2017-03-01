Назначен новый заместитель акима Северо-Казахстанской области

Сегодня, 1 марта, аким СКО Ерик Султанов представил активу своего нового заместителя Аскара Сакипкереева , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





"По согласованию с Администрацией Президента Аскара Жоламановича Сакипкереева назначаю своим новым заместителем", сказал глава региона, представляя заместителя.





Аким области обозначил перед новым заместителем круг задач, над которыми предстоит работать.





"Он будет курировать вопросы экономики, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, физической культуры и спорта", отметил Е.Султанов.





С 2004 года до настоящего назначения А. Сакипкереев занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области.





А.Сакипкереев окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, Алма-Атинский институт политологии и управления, Казахстанско-Российский университет, по специальностям "ученый–агроном", "политолог", "бакалавр юриспруденции".





Трудовую деятельность начал в 1981 году агрономом–семеноводом Каракугинского совхоза Булаевского района.





В разные годы занимал должности второго, первого секретаря Булаевского районного комитета и Северо-Казахстанского обкома комсомола, а также работал заместителем директора малого предприятия «Интер», заместителем научно-производственной биржи труда.





С 1994 по 2004 годы возглавлял различные коммерческие организации.





Временно исполнять обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО будет заместитель руководителя данного управления Сергей Яковенко.



