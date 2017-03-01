Госзакупки по оказанию финансовых услуг можно осуществлять без оформления ЭСФ и АВР посредством веб-портала

Веб-портал государственных закупок информирует, что Министерство финансов Республики Казахстан, рассмотрев поступившие письма по вопросам исполнения договора о государственных закупках по оказанию финансовых услуг, сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 15 статьи 263 Налогового кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, выписка счета-фактуры не требуется в случае оказания услуг, предусмотренных статьей 250 Налогового кодекса.

Согласно статье 250 Налогового кодекса, освобождаются от налога на добавленную стоимость финансовые операции, предусмотренные пунктом 2 статьи 250 Налогового кодекса.

Пунктом 2 статьи 250 Налогового кодекса предусмотрены финансовые операции, освобождаемые от налога на добавленную стоимость, в том числе переводные и кассовые операции.

Кроме того, в пункте 16 статьи 263 Налогового кодекса отсутствует обязанность поставщика по услугам, предусмотренным подпунктом 6) пункта 15 статьи 263 Налогового кодекса, то есть при оказании финансовых услуг, выписать счет-фактуру по требованию получателя товаров, работ, услуг.

Более того, согласно нормам Закона «О платежах и платежных системах» взимание комиссии за оказание финансовых услуг может осуществляться путем вычета из суммы платежа и (или) перевода денег, предусмотренного в договоре, то есть в момент оказания финансовой услуги.

На основании вышеизложенного, полагаем возможным исполнение договора о государственных закупках по оказанию финансовых услуг осуществлять без оформления акта оказания услуг посредством веб-портала и без оформления электронного счета-фактуры, выписанного посредством информационной системы электронных счетов-фактур.

Соответствующие поправки будут внесены в Правила осуществления государственных закупок.