В Жамбылской области отметили День благодарности

Активное участие в нем приняли члены Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений, студенческая молодежь.

В Жамбылской области на территории историко-культурного центра«Көне Тараз»прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню благодарности«Безграничная благодарность народу» , сообщает пресс-служба акима области.





Активное участие в нем приняли члены Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений, студенческая молодежь.





В торжественной обстановке представители более 80 этносовмогли сказать спасибо друг другу и гостеприимной земле, ставшей их общим домом.





Мероприятие началось с проведения молодежного флеш-моба с инсталляцией «Рақмет» - «Спасибо» на языках этносов.





Также был продемонстрирован видеоролик об истории курда, который спас жизни заключенных в лагерях для репрессированных.





В ходе мероприятия был показанфильм о «Дереве желаний». В сюжете которого на установленном искусственном Дереве жители прикрепляли листочки со словами признательности и добрыми пожеланиями.





В рамках праздника дан старт благотворительному марафону «От сердца к сердцу» в помощь больному ребенку Ибрагиму Аскерову.





Кроме того, прозвучали видеопоздравления от соотечественников, проживающих в США, Турции и России.





В честь Дня благодарности с 27 февраля по 1 марта в университетах, колледжах и школах состоялись мероприятия и конкурсы сочинений на тему «Алғысым шексіз анама!», «Отаныма мың тағзым!», «Ұстазыма рақмет!».





В учреждениях здравоохранения были организованы бесплатные медосмотры, консультации и День открытых дверей.





Крупными предприятиями были проведены 12 благотворительных акций «Қайырымды ел».





Организована ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Ырзығы мол жер ана».





На 386 массовых мероприятиях приняли участие более 25000 человек.





Праздник завершился большой концертной программой артистов областной филармонии«Рақмет саған, туған өлкем!».





Отметим, 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана. В 2015 году в рамках празднования 20-летия Ассамблеи Глава государства предложил объявить этот день Днем благодарности.





Сегодня представители всех этносов страны могли поблагодарить казахов и друг друга за терпимость и гостеприимство в годы депортации.



