А.Баталов: «Наша задача – в этом году восстановить и запустить Аксуский сахарный завод»

Глава региона поручил продолжать совместно решать все возникающие вопросы, быть связующим звеном между заводами и аграриями.

Сегодня акимат Алматинской области и консорциум «Энергомост» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам восстановления и запуска Аксуского сахарного завода. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством акима области Амандыка Баталова, на котором были рассмотрены основные задачи развития сахарной отрасли в текущем году, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





От лица консорциума «Энергомост» меморандум подписал директор по развитию данной компании Сакен Муратов.





Как отметил С.Муратов, сейчас ведется активная работа по реализации проекта реконструкции Аксуского сахарного завода. В целом на этот проект в этом году предусматривается направить 8 млрд. тенге, из которых 2 млрд. тенге – это средства местного бюджета, направляемые через СПК «Жетысу». Предполагается замена основного технологического оборудования, ремонт зданий и сооружений, закупка топлива, восстановление ТЭЦ, подбор кадров и их обучение.





- По плану Аксуский сахарный завод планируется запустить в конце этого года. А уже в конце сентября – начале октября будет начата приемка. В целом, хотим переработать 80-100 тысяч тонн сахарной свеклы, - сообщил С.Муратов.





Как отметил аким области Амандык Баталов, возрождение Аксуского сахарного завода – это исторический момент.





- Мы приложим все усилия, чтобы завод начал работать. У нас есть все возможности. Только совместный труд может давать высокие результаты, - подчеркнул А.Баталов.





О дальнейших основных задачах развития в области сахарной отрасли рассказал заместитель акима области Серикжан Бескемпиров.





Как сообщил С.Бескемпиров, в текущем году планируется довести площади посевов сахарной свеклы до 9,0тыс. га, в том числе в Аксуском – 1600 га, Алакольском – 500 га, Ескельдинском – 1850 га, Каратальском – 1100 га, Коксуском – 1700 га, Сарканском районе – 1600га, г. Капшагай – 568 га, г. Талдыкорган – 82 га. Из областного бюджета выделены порядка 1,4 млрд. тенге длясозданияновых сервисно-заготовительных центрови закупа семян сахарной свеклы зарубежного производства. В текущем году сервисно-заготовительные центры будут созданы в Алакольском, Аксуском районах и г. Капшагай, доукомплектован центр в Сарканском районе. В настоящее время подписаны договоры о поставке 96 единиц сельхозтехники.





Далее докладчик отметил, чтов текущем году свекловоды за 1 тонну продукцию, сданную на завод получат 17 000 тенге, из них 8 000 тенге выплачивает завод, 9 000 тенге – управление сельского хозяйствав виде субсидий. Кроме того, будут субсидированы затраты на приобретение минеральных удобрений до 50%, гербицидов – до 40, семян – до 70%от их стоимости независимо от стран производителей, а также до 50%затрат, связанных с поставкой поливной воды.





О дальнейшей работе Коксуского сахарного завода рассказала исполнительный директор ТОО «Центрально-Азиатская сахарная корпорация» Галина Баймурзаева. Было отмечено, что переработка сахарной свеклы на заводе полностью закончена. В целом завод принял и переработал 240 тысяч тонн сладкого корня. Что касается оплаты за продукцию, то все финансовые операции будут завершены до 10-15 марта текущего года, таким образом, завод полностью выполнит все свои обязательства перед аграриями.





Как сообщила Г.Баймурзаева, в этом году на заводе будет произведен второй этап модернизации на сумму 1,5 млн. долларов США. Необходимая техника уже закуплена и скоро будет доставлена на предприятие. Также составлен график приема сахарной свеклы, чтобы решить вопрос очередей.





Аким области Амандык Баталов поблагодарив представителей завода за проделанную работу отметил:





- Коксуский сахарный завод принял и переработал очень большой объем продукции. Конечно, в ходе работы возникали текущие проблемы, но без трудностей не бывает успеха. Самое главное, что в итоге благодаря совместной работе все вопросы оперативно и эффективно решались. И мы выполнили поставленную задачу.





В диалоге приняли участие и руководители крестьянских хозяйств. Они внесли предложения по улучшению дальнейшей работы, которые касались пересмотра пунктов договора между заводом и крестьянами, оказании поддержки в приобретении дополнительной техники.





Аким области заверил, что вся необходимая сельхозтехника будет закуплена.





- В этом году мы создаем 5 новых сервисно-заготовительных центров. Из них 4 – свекловичных. Вносите предложения, и вопросы будут решены. Кроме того,в скором времени будут восстановлены ирригационные сети и реконструирована Кызылагашская плотина. Это во многом повысит урожайность и облегчит ваш труд, - подытожил А.Баталов.





В свою очередь аграрии выразили огромную благодарность за оказываемую ежегодно поддержку и заверили, что и в этом году постараются оправдать доверие и получить запланированный урожай.





Так глава крестьянского хозяйства «Кылышбек» Аксуского района Жакан Кылышбеков отметил, что очень рад, что Алматинская область вновь возвратила славу свекловодческого региона страны.





- В прошлом году средняя урожайность в нашем крестьянском хозяйстве составила 400-600 ц/га. Большим подспорьем для нас являлся сервисно-заготовительный центр. Вся техника новая, современная, что очень помогает в работе. В этом году хотим увеличить площади посева сахарной свеклы до 200 га. Думаю, что в этом году благодаря государственной поддержке Аксуский район удивит всех высокими урожаями. Тем более, что будет запущен около 10 лет простаивающий Аксуский сахарный завод. Мы этому очень рады. Это большое и важное событие, - отметил Ж. Кылышбеков.





С заключительным словом выступил аким области Амандык Баталов:





- Сегодня, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем аграриям, руководителям крестьянских хозяйств, учредителям Коксуского сахарного завода и новым инвесторам – консорциуму «Энергомост». Благодаря всем вам работа по развитию сахарной отрасли поставлена. Теперь наша главная задача –восстановить и запустить Аксуский сахарный завод. Первый килограмм сахара с надписью «Сделано на Аксуском сахарном заводе» станет нашей большой победой. Я уверен, что работая в таком же темпе, мы выполним поручение Главы государства по обеспечению населения собственным сахаром и снижением доли импорта, - отметил А.Баталов.





Также С.Бескемпирову и областному управлению сельского хозяйства глава региона поручил продолжать совместно решать все возникающие вопросы, быть связующим звеном между заводами и аграриями.





Стоит отметить, что в ходе совещания уже по сложившейся традиции акимы свеклосеющих райнов и городов области закрепили своими подписями план площадей посева сахарной свеклы на текущий год.



