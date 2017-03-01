В Москве неизвестный выстрелил мужчине в ягодицу
1 марта 2017, 19:47
Полиция разыскивает злоумышленника.
Неизвестный ранил мужчину в ягодицу из травматического пистолета на востоке Москвы и скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел вчера. На Уральской улице мужчина выстрелил из "травматики" в ягодицу и руку потерпевшего, после чего скрылся. Полиция разыскивает его", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ранения мужчины по данному адресу, не уточнив подробностей.
"Вчера в 21.25 на службу "02" поступила информация о том, что в районе дома 1 по Уральской улице неизвестный из травматического оружия произвел два выстрела в заявителя, причинив тому телесные повреждения", — сказал дежурный офицер.
По его словам, по данному факту проводятся проверка и мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемого преступника.
Фото: РИА Новости. Наталья Селиверстова.
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