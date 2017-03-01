При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак

На момент начала пожара в здании находились свыше 40 собак и 60 кошек, запертых в вольерах.

В приюте для бездомных животных на северо-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли 13 собак. Об этом Об этом Lenta.ru сообщил источник в правоохранительных органах.





Отмечается, что возгорание произошло в помещении, принадлежащем ООО «Верные друзья». «На момент начала пожара в здании находились свыше 40 собак и 60 кошек, запертых в вольерах. После ликвидации огня были обнаружены погибшими 13 собак. Остальные животные живы, но частично разбежались», — уточнил собеседник.





В столичном главке МЧС рассказали, что сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания напротив дома 62 на Сельскохозяйственной улице поступило в 15:25 мск (18.25 аст). «Огонь был ликвидирован в 15:47, люди не пострадали», — рассказал представитель управления. Отмечается, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.





Ранее в феврале в приюте для животных, расположенном на территории садоводства недалеко от подмосковного Королева, произошел пожар, в результате которого погибли несколько собак и кошек, люди не пострадали. Часть животных сотрудники приюта успели выпустить из деревянного здания.



