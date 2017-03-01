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Апелляционный суд оставил в силе штраф Ле Пена за слова о газовых камерах

1 марта 2017, 20:28

Ранее скандальные высказывания Ле Пена послужили причиной его исключения из партии.


Апелляционный суд Парижа оставил в силе штраф в размере 30 тысяч евро, наложенный на основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена за высказывания о газовых камерах. Об этом сообщает агентство Frace Presse, передает РИА Новости.

В апреле 2015 года, выступая в эфире телеканала BFMTV, Жан-Мари Ле Пен сказал, что газовые камеры были лишь "деталью" Второй мировой войны. Впервые такое отношение к газовым камерам Ле Пен высказал еще в 1987 году, а позднее неоднократно его повторял.

Через год суд в Париже оштрафовал Ле Пена в связи с его заявлениями.

Ранее скандальные высказывания Ле Пена послужили причиной его исключения из партии.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения и кандидат на пост президента Франции.

Фото: Fotolia/ Sebastian Duda.

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