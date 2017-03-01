Президент Европарламента подписал документ о безвизовом режиме для Грузии

Президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.





Совет Европы 27 февраля формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Он вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента.





"Подписана регуляция, касающаяся безвизовых поездок граждан Грузии. На церемонии в Европарламенте присутствовал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь страны-председателя Евросоюза Мальты — Крис Агуис", — говорится в сообщении.





Как подчеркивает пресс-служба, в официальном журнале ЕС документ будет опубликован "через несколько дней", после чего, решение о безвизовом режиме вступит в силу одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.





Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.



