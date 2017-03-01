В Алматы Toyota угодила в забор университетского общежития

В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Mercedes S-Class, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель Toyota ехал в западном направлении по ул. Улугбека. Выехав на перекресток с ул. Айриха, бок иномарки протаранил Mercedes, следовавший на север.





От удара Toyota по инерции вылетела на тротуар, где, к счастью, не оказалось студентов и других прохожих. Японская иномарка влетела в забор университетского общежития.





В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Медики настояли на госпитализации пострадавшего.





Как рассказал водитель Mercedes, он не заметил резко появившуюся перед ним Toyota.



