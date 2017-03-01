В Алматы Toyota угодила в забор университетского общежития
1 марта 2017, 20:58
Водителя Toyota госпитализировали.
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Mercedes S-Class, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель Toyota ехал в западном направлении по ул. Улугбека. Выехав на перекресток с ул. Айриха, бок иномарки протаранил Mercedes, следовавший на север.
От удара Toyota по инерции вылетела на тротуар, где, к счастью, не оказалось студентов и других прохожих. Японская иномарка влетела в забор университетского общежития.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Медики настояли на госпитализации пострадавшего.
Как рассказал водитель Mercedes, он не заметил резко появившуюся перед ним Toyota.
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