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В Алматы Toyota угодила в забор университетского общежития

1 марта 2017, 20:58

Водителя Toyota госпитализировали.


В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Mercedes S-Class, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Toyota ехал в западном направлении по ул. Улугбека. Выехав на перекресток с ул. Айриха, бок иномарки протаранил Mercedes, следовавший на север.

От удара Toyota по инерции вылетела на тротуар, где, к счастью, не оказалось студентов и других прохожих. Японская иномарка влетела в забор университетского общежития.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Медики настояли на госпитализации пострадавшего.

Как рассказал водитель Mercedes, он не заметил резко появившуюся перед ним Toyota.



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