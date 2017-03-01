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Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16 человек

1 марта 2017, 21:26

Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.


Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16-ти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя афганского минздрава, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 35 пострадавших.

По данным местных СМИ, смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.

Также сообщалось, что в этом районе раздался второй взрыв и шли столкновения между нападавшими и силовиками.

Фото: AP Photo/ Rahmat Gul.

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