Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16 человек
1 марта 2017, 21:26
Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.
Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16-ти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя афганского минздрава, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 35 пострадавших.
По данным местных СМИ, смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.
Также сообщалось, что в этом районе раздался второй взрыв и шли столкновения между нападавшими и силовиками.
Фото: AP Photo/ Rahmat Gul.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846782-403f3b93f2d8d39b25f4fd77c7383dc8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...