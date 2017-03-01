Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16 человек

Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.

Число жертв двойного взрыва и перестрелки в Кабуле выросло до 16-ти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя афганского минздрава, передает Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя афганского минздрава, передает РИА Новости





Ранее сообщалось об одном погибшем и 35 пострадавших.





По данным местных СМИ, смертник привел в действие взрывное устройство рядом с управлением полиции шестого округа Кабула и школой военной полиции.





Также сообщалось, что в этом районе раздался второй взрыв и шли столкновения между нападавшими и силовиками.



