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В Семее осквернили памятник известному ученому-абаеведу

1 марта 2017, 22:00

В полиции завели уголовное дело по статье "Кража".


В Семее неизвестные осквернили памятник известному ученому-абаеведу, автору гимна Казахской ССР Каюму Мухамедханову. Злоумышленники украли три бронзовые буквы. Полицейские уже проверяют пункты приема цветного металла, сообщает телеканал "КТК".
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На памятнике, расположенном в самом центре Семея, осталась только часть фамилии известного ученого. В полиции завели уголовное дело по статье "Кража". Представители общественности заявляют, что в шоке от случившегося. Они уже обратились к властям и правоохранительным органам с требованием как можно скорее найти и наказать воров. Общественники, конечно, предполагают, что это могла быть детская шалость. Но даже в этом случае просят полицейских не проявлять снисхождения.

Александр Пашенцев, кандидат исторических наук:

- У кого-то поднялась рука совершить подобное, я не побоюсь этого слова, преступление... Сбили несколько букв, фактически осквернили памятник светлому человеку, который всю свою жизнь стремился к тому, чтобы мы узнавали об Абае, о других деятелях казахской литературы.

Елена Назирова.

Фото: кадр из видео.

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