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В Актобе судят полицейского, обвиненного в краже

1 марта 2017, 22:18

Сам уже бывший полицейский вину категорически отрицает.


В Актобе судят полицейского, обвиненного в краже. По версии следствия, Алтынбек Калауов на встрече одноклассников выкрал из женской сумочки ключи от квартиры. А спустя 10 дней из дома жертвы пропали шубы и драгоценности на 5 миллионов, сообщает телеканал "КТК".
Похищенные украшения потерпевшая обнаружила в ломбарде. Выяснилось, что ворованное золото туда сдала девушка подсудимого. К слову, возлюбленная офицера тоже была на суде, она проходит по делу в качестве свидетеля. Сам уже бывший полицейский вину категорически отрицает. Говорит, что в тот вечер он привез подругу на встречу одноклассников и остался ждать ее в машине. В какой-то момент к нему подошел незнакомец и предложил за бесценок украшения. Их он потом подарил возлюбленной и якобы даже подумать не мог, что та решит сдать драгоценности в ломбард. Подсудимому теперь грозит до 10 лет колонии с конфискацией имущества.

Зибагуль Есенбекова:

- Обратно иду с первого ряда, посмотрела и увидела второе своё золото, серьги. И опять же смотрю, эти серьги прям выделяются. Не такое турецкое, не этот, оно добротное. Начали выяснять, кто сдавал, потом выяснять у дочки (этого человека знает, не знает), и вот это всё вылезло.

Ардак Мауина.

Фото: кадр из видео.

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