В Актобе судят полицейского, обвиненного в краже. По версии следствия, Алтынбек Калауов на встрече одноклассников выкрал из женской сумочки ключи от квартиры. А спустя 10 дней из дома жертвы пропали шубы и драгоценности на 5 миллионов , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".

Похищенные украшения потерпевшая обнаружила в ломбарде. Выяснилось, что ворованное золото туда сдала девушка подсудимого. К слову, возлюбленная офицера тоже была на суде, она проходит по делу в качестве свидетеля. Сам уже бывший полицейский вину категорически отрицает. Говорит, что в тот вечер он привез подругу на встречу одноклассников и остался ждать ее в машине. В какой-то момент к нему подошел незнакомец и предложил за бесценок украшения. Их он потом подарил возлюбленной и якобы даже подумать не мог, что та решит сдать драгоценности в ломбард. Подсудимому теперь грозит до 10 лет колонии с конфискацией имущества.





Зибагуль Есенбекова:





- Обратно иду с первого ряда, посмотрела и увидела второе своё золото, серьги. И опять же смотрю, эти серьги прям выделяются. Не такое турецкое, не этот, оно добротное. Начали выяснять, кто сдавал, потом выяснять у дочки (этого человека знает, не знает), и вот это всё вылезло.





Ардак Мауина.



