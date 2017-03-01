Советница Трампа объяснила, зачем забралась с ногами на диван в Белом доме

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, которая в минувший вторник оказалась объектом порицания за то, что забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, объяснила свой поступок желанием сделать удачный фотоснимок. Об этом она рассказала в интервью Fox News, сообщает Об этом она рассказала в интервью Fox News, сообщает ТАСС





"Меня попросили сделать (фотографию присутствовавших) с определенного ракурса, что я, в общем, и сделала", - пояснила помощница Трампа. "У меня и в мыслях не было проявить неуважение, да и я не хотела намеренно забираться на диван с ногами", - признала Конуэй.





Резонансные фотоснимки Конуэй попали в СМИ во вторник. На одном из них она сидит на коленях на диване, копаясь в своем мобильном телефоне, а на следующем она из той же позиции делает на смартфон фото главы государства в окружении официальных лиц. При этом, как отмечали местные наблюдатели, советница чувствовала себя вполне естественно, не обращая внимания на репортеров и других представителей администрации.





В социальных сетях и местных СМИ назвали такое поведение Конуэй достаточно фривольным, в то время как ряд обозревателей не преминул вспомнить, что прежний президент США Барак Обама также предпочитал неформальную обстановку в Овальном кабинете и зачастую клал ноги на рабочий стол, сидел на нем и т. д.





Конуэй уже не первый раз подвергается критике, ранее она становилась объектом порицания за заявления, истолкованные многими как реклама модных изделий, которые выпускает фирма, принадлежащая дочери хозяина Белого дома Иванке Трамп. Ведущие СМИ в США обвинили после этого помощницу президента США в нарушении этических норм.





Борис Макаров.



