Жители Алматинской области стали свидетелями уничтожения бродячих собак

Жители поселка в Алматинской области требуют прекратить жестокий отстрел бездомных собак. И просят выбрать более гуманный способ борьбы с бродячими животными. Люди заявляют, что псов истребляют среди белого дня и прямо на глазах детей. Более того, собаколовы сбрасывают трупы в ближайший овраг. Петицию областным чиновникам уже подписали более 50 человек, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





На останки шести собак жители поселка Мынбаево наткнулись несколько дней назад и были буквально шокированы жуткой находкой. Трупы животных уже начали разлагаться.





Оксана Петкова:





- Стреляли прямо по центральным улицам прямо на глазах у детей и прохожих. А потом этих собак бросили тут нам, рядом с домом, а часть увезли. И они тут лежат практически уже пятый или шестой день. Мы хотим прекратить такое жестокое обращение, мы хотим за более гуманный способ отлова. Если, конечно, есть такая проблема и детей кусают, мы не против, чтобы их ловили, но другими способами.





Люди рассказывают, что жестокий отлов бродячих собак в поселке устроили в конце прошлой недели. Некоторые сельчане пытались остановить безжалостных живодеров, но сделать это было практически невозможно.





Оксана Петкова:





- Стреляли с ружей, патронами! Там, к примеру, лежат собаки, и у некоторых видно, что дырки от пуль. Это местные люди стреляли, но мы не знаем, кто они. Но ветврач не отрицает, что стреляли, но кто не говорит, может и он сам.





Местные говорят, что это уже не первый случай жестокого отстрела собак в поселке. Год назад сельчане также натыкались на трупы животных. Сейчас же людей больше всего беспокоит, что останки собак могут стать источником заразы.





Оксана Петкова:





- Это, конечно, зараза в первую очередь! Сейчас на улице уже тепло, и они уже лежат который день, и уже появляется запах. Это нужно вывозить, мы ходили и просили, чтобы их убрали, но результата до сих пор нет.





Бродячие псы уже разделили жителей села на два непримиримых лагеря. Одни выступают за отстрел, другие же, наоборот, просят не стрелять в них, а для начала отправлять собак в питомники и уже там усыплять.





В местной администрации же заявляют, что проблема с бездомными животными есть и ее нужно срочно решать. Только за несколько недель власти района получили свыше сотни писем с просьбой поймать бродячих собак. Но специализированные службы пока еще не вышли на отлов.





Замзагуль Утепова, заместитель акима пос. Мынбаево Алматинской области:





- Бездомных собак в районе сейчас очень много. Люди пишут и приходят к нам и просят что-то сделать с ними. Говорят, что даже были случаи нападения на детей. Мы решаем эту проблему, но сразу скажу, что отстрел, о котором сейчас говорят, наши службы в поселке не проводили. Поиском тех, кто жестко отстреливал животных, сейчас занялись полицейские, а тех собак мы уберем из оврага.





Трупы животных накануне обнаружили и сельчане Павлодарской области. В селе Сатпаев были найдены убитыми больше двадцати собак, в том числе и редких пород – казахская борзая, например. Местные винят во всем ветеринаров, которые не так давно проводили отлов. Специалисты в случившемся обвиняют самих сельчан. У многих просто нет документов на собак, и среди убитых вполне могли оказаться и домашние животные.

Бауржан Апсеитов.







