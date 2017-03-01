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Немецкий парламент остался без интернета

1 марта 2017, 23:40

В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных.


Здание бундестага в среду осталось без интернета — примерно с 15.00 (20.00 аст) невозможно принимать и отправлять электронную почту. Об этом сообщил Spiegel представитель администрации учреждения, передает РИА Новости.

Проблемы касаются как внутренней сети бундестага, так и внешней — невозможно зайти на портал бундестага и получать письма извне. Сотрудники ведомства, на которых ссылается издание, говорят, что до конца дня сеть в здании вряд ли восстановят.

В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных. После инцидента сети и серверы бундестага чинили несколько часов.

Фото: AP Photo/ Markus Schreiber.

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