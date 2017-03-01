Немецкий парламент остался без интернета

В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных.

Здание бундестага в среду осталось без интернета — примерно с 15.00 (20.00 аст) невозможно принимать и отправлять электронную почту. Об этом сообщил Spiegel представитель администрации учреждения, передает Об этом сообщил Spiegel представитель администрации учреждения, передает РИА Новости





Проблемы касаются как внутренней сети бундестага, так и внешней — невозможно зайти на портал бундестага и получать письма извне. Сотрудники ведомства, на которых ссылается издание, говорят, что до конца дня сеть в здании вряд ли восстановят.





В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных. После инцидента сети и серверы бундестага чинили несколько часов.



