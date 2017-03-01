Немецкий парламент остался без интернета
1 марта 2017, 23:40
В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных.
Здание бундестага в среду осталось без интернета — примерно с 15.00 (20.00 аст) невозможно принимать и отправлять электронную почту. Об этом сообщил Spiegel представитель администрации учреждения, передает РИА Новости.
Проблемы касаются как внутренней сети бундестага, так и внешней — невозможно зайти на портал бундестага и получать письма извне. Сотрудники ведомства, на которых ссылается издание, говорят, что до конца дня сеть в здании вряд ли восстановят.
В 2015 году на компьютерные сети бундестага уже была осуществлена кибератака, в результате которой из внутренней сети Parlakom было выкачано 16 гигабайт данных. После инцидента сети и серверы бундестага чинили несколько часов.
Фото: AP Photo/ Markus Schreiber.
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