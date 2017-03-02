Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На востоке Мексики неизвестные убили 11 человек и оставили их тела рядом со школой

2 марта 2017, 00:32

Власти региона связывают случившееся с конфликтом между преступными группировками.


Тела 11 человек были обнаружены в среду в автомобиле, брошенном в районе Бока-дель-Рио в штате Веракрус на востоке Мексики. Машина была оставлена рядом с территорией средней школы. Власти региона связывают случившееся с конфликтом между преступными группировками, сообщает ТАСС.

"Это борьба между бандами, - заявил губернатор штата Мигель Анхель Юнес. - Они сами говорят об этом в оставленном послании".

Политик назвал случившееся "варварским актом" и отметил, что он произошел в районе, где "в последние месяцы обстановка была стабильной, а ситуация в сфере безопасности улучшалась".

Ранее на этой неделе власти страны объявили о начале крупной операции по борьбе с преступностью в ряде муниципалитетов Веракруса. В ней будут задействованы подразделения национальной жандармерии и вооруженных сил, численность которых обнародована не была.

Как отметил министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг, власти "четко знают", с кем будут бороться, и намерены как можно скорее восстановить в регионе спокойствие.

Иван Валюк.

Фото: rian.com.ua.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...