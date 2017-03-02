На востоке Мексики неизвестные убили 11 человек и оставили их тела рядом со школой
2 марта 2017, 00:32
Власти региона связывают случившееся с конфликтом между преступными группировками.
Тела 11 человек были обнаружены в среду в автомобиле, брошенном в районе Бока-дель-Рио в штате Веракрус на востоке Мексики. Машина была оставлена рядом с территорией средней школы. Власти региона связывают случившееся с конфликтом между преступными группировками, сообщает ТАСС.
"Это борьба между бандами, - заявил губернатор штата Мигель Анхель Юнес. - Они сами говорят об этом в оставленном послании".
Политик назвал случившееся "варварским актом" и отметил, что он произошел в районе, где "в последние месяцы обстановка была стабильной, а ситуация в сфере безопасности улучшалась".
Ранее на этой неделе власти страны объявили о начале крупной операции по борьбе с преступностью в ряде муниципалитетов Веракруса. В ней будут задействованы подразделения национальной жандармерии и вооруженных сил, численность которых обнародована не была.
Как отметил министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг, власти "четко знают", с кем будут бороться, и намерены как можно скорее восстановить в регионе спокойствие.
Иван Валюк.
Фото: rian.com.ua.
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