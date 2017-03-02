Предположительно пьяный водитель Toyota стал виновником ДТП в Алматы
2 марта 2017, 00:42
Агрессивно настроенная толпа с Toyota Camry грозилась "повесить" вину на водителя Mitsubishi.
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Mitsubishi Galant. Пострадал водитель и пассажир Mitsubishi, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на Кульджинском тракте между кольцом аэропорта и пр. Рыскулова. По словам очевидцев, Toyota Camry неслась в сторону кольца от Рыскулова. Водитель допустил наезд на разрытую яму на дороге. Автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Galant, ехавший от кольца в сторону Рыскулова.
От сильного удара иномарки разлетелись. Mitsubishi врезалась в дерево. Из Toyota вышли шесть человек - две девушки и четыре парня. Они находились в неадекватном состоянии и начали обвинять водителя Galant в произошедшем. Очевидцы также рассказали, что они стали запугивать его связями и тем, что сделают из него виноватого. В этот момент один из пассажиров Camry открутил госномера и спрятал их.
На место происшествия прибыла скорая помощь, которая хотела забрать находившегося в шоковом состоянии водителя и пассажира Mitsubishi. Пассажиры Camry начали ссориться с водителем скорой. В конце концов вместе с пострадавшими уехал и водитель Toyota Camry.
В обстоятельствах произошедшего, а также в причинах агрессивного поведения молодых людей будут разбираться сотрудники дорожной полиции.
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