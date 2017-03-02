На Москве-реке появилось неизвестное пятно
2 марта 2017, 01:08
Специалисты пытаются не допустить его распространения.
На поверхности Москвы-реки в центре столицы обнаружили пятно неустановленного происхождения. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает РИА Новости.
По информации агентства, пятно появилось неподалеку от дома 22 на Фрунзенской набережной. Специалисты пытаются не допустить его распространения.
"Наши специалисты, инспекторы выезжали туда, отобрали пробы в трех местах: выше по течению, в центре пятна и ниже по течению. В настоящее время ГУП "Мосводосток" организовал боновые ограждения вокруг пятна, чтобы оно не растекалось",- рассказал собеседник агентства.
Данных об источнике загрязнения пока нет. В настоящее время выясняются причины его появления. Само пятно было ликвидировано, оно не принесло вреда окружающей среде.
Фото: РИА Новости. Евгений Биятов.
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