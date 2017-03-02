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Московский муфтий прокомментировал появление «шариатского патруля»

2 марта 2017, 01:44

Альбир Крганов назвал движение «не совсем понятной инициативой».


Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты и муфтий Москвы Альбир Крганов не поддержал проект «Стоп Харам». Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Крганов назвал движение «не совсем понятной инициативой». «Я думаю, она приведет к конфликтам, тем более если начнет распространяться в регионы. Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» — пояснил он свою позицию.

Муфтий также отметил, что поведение активистов может вступить в противоречие с «законом Яровой» о миссионерской деятельности, а для подобных действий существуют специально отведенные места, например храмы, мечети и воскресные школы.

Ранее сообщалось, что мусульманский активист движения «СтопХам» Ислам Исмаилов запустил свой социальный проект «Стоп Харам». Он решил отучить столичных мусульман распивать алкоголь и курить в общественных местах.

Представители движения уже выложили на YouTube свой первый ролик, в котором подходят к жителям столицы с нравоучениями и настойчивыми просьбами выкинуть сигарету или алкоголь.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости.

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