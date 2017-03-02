Московский муфтий прокомментировал появление «шариатского патруля»
2 марта 2017, 01:44
Альбир Крганов назвал движение «не совсем понятной инициативой».
Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты и муфтий Москвы Альбир Крганов не поддержал проект «Стоп Харам». Об этом он сообщил «Интерфаксу».
Крганов назвал движение «не совсем понятной инициативой». «Я думаю, она приведет к конфликтам, тем более если начнет распространяться в регионы. Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» — пояснил он свою позицию.
Муфтий также отметил, что поведение активистов может вступить в противоречие с «законом Яровой» о миссионерской деятельности, а для подобных действий существуют специально отведенные места, например храмы, мечети и воскресные школы.
Ранее сообщалось, что мусульманский активист движения «СтопХам» Ислам Исмаилов запустил свой социальный проект «Стоп Харам». Он решил отучить столичных мусульман распивать алкоголь и курить в общественных местах.
Представители движения уже выложили на YouTube свой первый ролик, в котором подходят к жителям столицы с нравоучениями и настойчивыми просьбами выкинуть сигарету или алкоголь.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости.
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