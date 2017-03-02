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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 2 марта

2 марта 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивая погода с осадками, в отдельных районах ожидаются сильные осадки, лишь в западной половине республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 23-28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Каахстанской области местами – низовая метель.

В Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области местами - гололед.

В Алматы днем 1°, облачно снег.

В Астане днем -5°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Zastavki.com

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