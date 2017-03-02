Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 2 марта
2 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивая погода с осадками, в отдельных районах ожидаются сильные осадки, лишь в западной половине республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 23-28 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Каахстанской области местами – низовая метель.
В Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области местами - гололед.
В Алматы днем 1°, облачно снег.
В Астане днем -5°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Zastavki.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846799-c0dcb3a17ca2c43219679eccce0f6c48
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...