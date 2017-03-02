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Новости за сегодня

С 1 января 2018 года в учетную политику для государственных учреждений будут введены изменения и дополнения

С 1 января 2018 года учетная политика, разработанная для государственных учреждений Республики Казахстан, будет применяться с учетом изменений и дополнений, которые вводятся приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2017 года № 15.

В частности, разделы 8 «Дебиторская задолженность» и 15 «Кредиторская задолженность» дополняются соответственно пунктами 23-1 и 71-1 касательно признания суммы дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с плательщиками по налоговым и неналоговым поступлениям.

В новой редакции будут изложены пункт 84 (раздел 21 «Финансирование и резервы») в отношении признания операций по финансированию капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов и пункт 87 (раздел 22 «Доходы и расходы»), в котором определен порядок признания доходов от необменных и обменных операций.

Кроме того, раздел 22 «Доходы и расходы» дополняется пунктом 89-1 в части признания государственным учреждением операционных расходов, расходов по бюджетным выплатам, по управлению активами, затратам по займам и прочим расходам.


2 марта 2017, 07:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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