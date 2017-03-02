Facebook научился определять склонных к суициду пользователей

Facebook разработала алгоритмы, которые распознают "тревожные звоночки" в публикациях пользователей и в комментариях к ним. Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: "Ты в порядке?" "Я за тебя волнуюсь" и другие.





По данным Би-би-си, механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.