Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Facebook научился определять склонных к суициду пользователей

2 марта 2017, 06:13

Механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.


Социальная сеть Facebook будет "вычислять" склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Facebook разработала алгоритмы, которые распознают "тревожные звоночки" в публикациях пользователей и в комментариях к ним. Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: "Ты в порядке?" "Я за тебя волнуюсь" и другие.

По данным Би-би-си, механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.

Как заявил начальник отдела, работающего над этой программой, данные меры "не просто полезны, но и критически необходимы". Пока проект запущен только в Соединенных Штатах.

В Facebook также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями по охране психического здоровья. Склонные к суициду пользователи смогут оперативно связываться с ними через платформенный мессенджер.Кроме того, социальная сеть работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотрансляции.

Фото: РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...