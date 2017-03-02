Facebook научился определять склонных к суициду пользователей
2 марта 2017, 06:13
Механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.
Социальная сеть Facebook будет "вычислять" склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.
Facebook разработала алгоритмы, которые распознают "тревожные звоночки" в публикациях пользователей и в комментариях к ним. Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: "Ты в порядке?" "Я за тебя волнуюсь" и другие.
По данным Би-би-си, механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.
Как заявил начальник отдела, работающего над этой программой, данные меры "не просто полезны, но и критически необходимы". Пока проект запущен только в Соединенных Штатах.
В Facebook также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями по охране психического здоровья. Склонные к суициду пользователи смогут оперативно связываться с ними через платформенный мессенджер.Кроме того, социальная сеть работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотрансляции.
Фото: РИА Новости
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