Футболист «Ньюкасла» случайно забил пяткой

Встреча состоялась в ночь на среду в Брайтоне и завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

Полузащитник «Ньюкасла» Мохамед Диаме забил случайный мяч пяткой в ворота «Брайтона» в матче 28-го тура английского «Чемпионшипа», сообщает Lenta.ru.





Эпизод случился на 81-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Брайтона». После розыгрыша углового игрок «Ньюкасла» нанес неточный удар, но мяч рикошетом от его партнера отскочил в пятку Диаме, от которой залетел в верхний угол ворот.





Встреча состоялась в ночь на среду в Брайтоне и завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.







