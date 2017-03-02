Футболист «Ньюкасла» случайно забил пяткой

2 марта 2017, 06:29

Встреча состоялась в ночь на среду в Брайтоне и завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.


Полузащитник «Ньюкасла» Мохамед Диаме забил случайный мяч пяткой в ворота «Брайтона» в матче 28-го тура английского «Чемпионшипа», сообщает Lenta.ru.

Эпизод случился на 81-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Брайтона». После розыгрыша углового игрок «Ньюкасла» нанес неточный удар, но мяч рикошетом от его партнера отскочил в пятку Диаме, от которой залетел в верхний угол ворот.

Встреча состоялась в ночь на среду в Брайтоне и завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.


Фото: Getty Images

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