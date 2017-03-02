В Лондоне картину Климта продали за рекордные 48 миллионов фунтов

Картина австрийского художника Густава Климта "Цветущий сад" продана на вечерних торгах Sotheby's "Искусство импрессионизма и модернизма" в среду за 48 миллионов фунтов стерлингов – рекордную сумму за пейзаж художника, сообщает РИА Новости





Как ранее отметила глава европейского подразделения Sotheby's Хелена Ньюман, Климт является одним из наиболее популярных художников среди коллекционеров в настоящее время. Оценочная стоимость картины предоставлялась по требованию.





Работа Пабло Пикассо "Томаты", эстимейт которой составлял 10-15 миллионов фунтов стерлингов, ушла за 17 миллионов. Эта картина входит в серию изображений куста, росшего в квартире художника. Все пять работ, на которых куст запечатлен с разной степенью абстрактности, созданы с 3 по 12 августа 1944 года. Для Пикассо плодоносящий томат был своего рода символом стойкости в тяжелые военные времена.





Работа Амедео Модильяни "Портрет Барановски" также вошла в тройку лидеров торгов. Она продана за 16 миллионов фунтов стерлингов при эстимейте 10-15 миллионов.





Почти за 14 миллионов фунтов ушла еще одна работа Пикассо – "Сидящая обнаженная", оценивавшаяся в 9,5 – 12,5 миллионов. Следом за ней идет "Женщина, сидящая в кресле" Пикассо, проданная за 12 миллионов фунтов стерлингов при эстимейте в 6,5 – 9,5 миллиона.





За 8,4 и 7,4 миллиона фунтов стерлингов соответственно ушли работы Поля Гогена "Женщина с манго" и зимний пейзаж Альфреда Сислея.

Общая выручка торгов составила более 177 миллионов фунтов стерлингов.



