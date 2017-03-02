Источник назвал дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане

Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.





"Встреча пройдет 14 и 15 марта", — сказал источник.





Собеседник агентства не уточнил, в каком формате пройдет встреча в Астане — полноценные переговоры сторон, или дискуссии на уровне экспертов.





Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", дату встречи в Астане подтвердил также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.





Посол Ирана в Казахстане Моджтаба Дамирчилу сообщил РИА Новости ранее, что встреча может состояться до 21 марта. Накануне представители МИД Казахстана говорили о предстоящей встрече, как о встрече на техническом уровне.





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.



