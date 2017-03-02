Источник назвал дату проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане
2 марта 2017, 07:24
Встреча пройдет 14 и 15 марта.
Третий раунд переговоров по сирийскому урегулированию состоится в Астане 14 и 15 марта, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговорам.
Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.
"Встреча пройдет 14 и 15 марта", — сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил, в каком формате пройдет встреча в Астане — полноценные переговоры сторон, или дискуссии на уровне экспертов.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", дату встречи в Астане подтвердил также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Посол Ирана в Казахстане Моджтаба Дамирчилу сообщил РИА Новости ранее, что встреча может состояться до 21 марта. Накануне представители МИД Казахстана говорили о предстоящей встрече, как о встрече на техническом уровне.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
Фото: РИА Новости
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