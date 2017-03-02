Ювелиры выпустят сверхдорогой Nokia 3310 с портретом Путина
2 марта 2017, 07:48
Кнопки аппарата изготовят из высокопрочной керамики, а на центральной клавише управления разместят миниатюрное изображение герба Российской Федерации.
Компания Caviar заявила о намерении выпустить две премиальные модификации "воскресшего" мобильного телефона Nokia 3310, сообщает Life.ru.
Как отмечается на сайте Caviar, модель Nokia 3310 Supremo Putin получит титановый корпус, украшенный золотым барельефом Владимира Путина, табличкой с цитатой из гимна и сеткообразной гравировкой.
Кнопки аппарата изготовят из высокопрочной керамики, а на центральной клавише управления разместят миниатюрное изображение герба Российской Федерации. Ювелиры подчёркивают, что для украшения Nokia 3310 Supremo Putin будут использоваться элементы из золота 999-й пробы. Цена телефона составит 99 тыс. руб.
Вторая модель, Nokia 3310 Titano, будет выпускаться в корпусе из закалённого пуленепробиваемого титана марки BT 23, декорированного гравировкой в технике "дамасская сталь". Дизайн устройства дополнят керамические кнопки и чернение по технологии PVD.
По словам создателей, данная модификация является "данью уважения знаменитым неубиваемым качествам телефона". Цена Nokia 3310 Titano составит 89 тыс. руб.
Обновлённый Nokia 3310 был представлен 26 февраля 2017 года в ходе презентации на выставке MWC 2017 в Барселоне. Устройство получило 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и MicroSD-слот. Как было заявлено, модель поступит в продажу во втором квартале 2017 года по цене €49 (около трёх тыс. руб.).
Напомним, что Лайф проанализировал реальную стоимость "лакшери"-смартфонов, в том числе и марки Caviar, и пришёл к неутешительным выводам.
Фото: caviar-phone.ru
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