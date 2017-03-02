Ювелиры выпустят сверхдорогой Nokia 3310 с портретом Путина

Как отмечается на сайте Caviar, модель Nokia 3310 Supremo Putin получит титановый корпус, украшенный золотым барельефом Владимира Путина, табличкой с цитатой из гимна и сеткообразной гравировкой.

Кнопки аппарата изготовят из высокопрочной керамики, а на центральной клавише управления разместят миниатюрное изображение герба Российской Федерации. Ювелиры подчёркивают, что для украшения Nokia 3310 Supremo Putin будут использоваться элементы из золота 999-й пробы. Цена телефона составит 99 тыс. руб.





Вторая модель, Nokia 3310 Titano, будет выпускаться в корпусе из закалённого пуленепробиваемого титана марки BT 23, декорированного гравировкой в технике "дамасская сталь". Дизайн устройства дополнят керамические кнопки и чернение по технологии PVD.