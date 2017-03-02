Больница УДП РК готовит отделение по решению проблем плечевого сустава и обучает врачей

«Как только это отделение заработает, людям, которые сегодня мучаются с болями, ходят и живут с ними, будет подобрано лечение, а проблема будет решена» - Эран Маман

В Больнице медицинского центра управлениями делами президента провели операцию по замене плечевого сустава. Так медучреждение реализует свою программу по модернизации лечебных технологий, и расширяет список своих услуг для пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.





По статистике, каждый третий человек в мире нуждается в операции на плечевом суставе. Причины могут быть разные – от травм, полученных в ДТП, во время занятий спортом, до возвратных разрывов связок или стертых хрящей. Все это, по словам врачей приводит к сильным болям, потере трудоспособности и требует кардинального лечения.





«Это боль с которой невозможно спать, невозможно водить машину, функционировать, эти люди иногда даже не могут сами одеваться, потому как для них проблема завести руку назад. Плечо может регулярно выпадать назад, и они могут раз в неделю или месяц приезжать в больницу с просьбой вставить плечо назад. Это если не решить проблему кардинально» - сказал в своем интервью журналистам хирург-ортопед Эран Маман.









Всего за свой приезд врач из Израиля совместно с казахстанскими коллегами проведет минимум 4 операции с совершенно разными патологиями. Сюда входит эндопротезирование плечевого сустава и лапароскопические операции. Помимо этого будут прооперированы 2 пациента Больницы с разрывом связки. Это второй цикл мастер-классов для врачей медцентра, в этот раз он полностью направлен на ортопедию плечевого сустава.





«Все вопросы работы с плечевым суставом в Казахстане находятся в зачаточном состоянии, а эта Больница – флагман, - сказала во время интервью генеральный директор медицинского центра MVI Наталья Хедват. - По-моему, за всю историю Казахстана было сделано 50 операций на плечевом суставе. Коленные суставы делаются сотнями, и то, эти операции остановились. То есть это новый вид операций, которые не делаются ни в одной другой больнице не только Астаны, а Казахстана. Это отделение начало оперировать, здесь есть 2 хирурга которые делают операции на плечевом суставе, они приезжали стажироваться у нас в отделении в Израиле, а сейчас доктор Маман прилетел сюда, чтобы продолжить обучающий цикл для того, чтобы помочь пациентам Казахстана решить проблему. То есть это финальная оценка обучения местных врачей» - пояснила она.









«Сама операция очень сложная потому-что речь идет о плечевом суставе и полной его замене. Но современная медицина позволяет делать очень много вмешательств миниинвазивными методиками, т.е. ортоскопически, что сегодня является стандартом в Европе, на западе, в Америке, Израиле. И соответственно, мы пытаемся это внедрить и здесь» - рассказал об операции Маман.

Стоит отметить, что доктор Маман, несколько месяцев назад, уже делал операции по эндопротезированию. В этот приезд он проведет другой вид эндопротезирования, будет работать с другим видом протеза. Так, что можно сказать, что такая операция будет проведена впервые.





«Мы каждый раз стараемся сделать что-нибудь новое, чтобы оставить эту технологию, это умение здесь нашим коллегам, чтобы они дальше могли это делать, - добавила Наталья Хедват. - У нас есть возможность подобрать протез, который максимально повторит анатомическое строение плеча, которое было у пациента до пересадки. И сейчас задача укрепить и повторить другие виды операций. Мы верим, что такие операции смогут проходить здесь на достаточно постоянной основе».









При этом, Эран Мамам отметил, в Казахстане создается впечатление, что людей с проблемами в плечевом суставе не так много. Однако, он предположил, что проблема в том, что в стране не существует методики лечения, а потому статистика сильно разнится с мировой.





«Мы заметили, что количество обращений пациентов с проблемами плечевого сустава не такое большое. Но по статистике обращений по проблемам плечевого сустава много. Просто люди не понимают, что у этой проблемы есть решение, поэтому не обращаются, - сказал Маман -. Как только это отделение заработает, а доктора начнут делать достаточно качественные операции мы это увидим. Людям, которые сегодня мучаются с болями, ходят и живут с ними, будет подобрано лечение, а проблема будет решена» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана







