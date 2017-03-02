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В 79 км от Алматы произошло землетрясение

2 марта 2017, 08:21

Утром произошли два неощутимых землетрясения.


Два землетрясения были зарегистрированы утром 2 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

В 6 часов 17 мин 16 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 384 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

"Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 44.20° с.ш. 81.47° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - сообщает ведомство.

Второе произошло в 6 час 22 мин 27 сек, эпицентр находился в 79 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.5", - информируют сейсмологи.

Фото: aa.com.tr


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