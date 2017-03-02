В США при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

В США произошел пожар с человеческими жертвами, сообщает Lenta.ru.





По словам представителя управления шерифа округа Дуглас Дуэса Хатсона, возгорание случилось 1 марта около 14:00 по местному времени в одном из жилых домов города Риддл (штат Орегон, США). В результате супружеская пара, 39-летний Джеймс Кит и 38-летняя Тавифа Аннет Хоуэлл, а также 13-летний Эндрю Холл-Янг, брат мужа, получили ожоги и были доставлены в медицинский центр находящегося в 200 километрах Портленда. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.





Еще четыре ребенка погибли. Это родные дети супругов четырехлетняя Гвендолин, семилетняя Хайли Мейер, 10-летний Исайя Янг, а также 13-летний приемный сын Николас Лоус





Причины случившегося выясняются. По предварительным данным, версия поджога не является приоритетной.



